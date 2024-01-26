تقرير: انفجاران قرب ناقلة نفط شرق باب المندب+صورة

العالم- اليمن

وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إنه أفيد عن حادث على بعد 60 ميلا قبالة ساحل عدن اليمنية.

وقالت إن صاروخين انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.

بدورها، قالت شركة أمبري للأمن البحري إنه تم رصد انفجار على بعد ميل من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما وتتبع الهند شرق باب المندب، ولفتت إلى بلاغ عن رؤية انفجارين قرب السفينة دون وقوع أضرار.

وسبق أن حذرت حكومة صنعاء من أنها ستهاجم السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئها، ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من هذه السفن وعدم الاقتراب منها في البحر.

وفجر 13 يناير الحالي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية ردا على هذه الهجمات.