الاحتلال يعترف: معارك غزة تصيب 38 ضابطاً وجندياً بجروح خطيرة

العالم - فلسطين المحتلة

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب على غزة، إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.

وذكر أن 396 ضابطًا وجنديًّا ما زالوا يعالجون في المستشفيات من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف الاربعاء الماضي بإصابة 24 من جنوده وضباطه؛ بينهم 18 في المعارك البرية بغزة.

جدير بالذكر أن هذه هي الأرقام الرسمية المعلنة من الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تنفي المقاومة الفلسطينية صحتها، وتؤكد أن أعداد قتلى ومصابي الاحتلال أكثر منذ لك بكثير.