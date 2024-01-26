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51% من ناخبي بايدن يعتبرون هجوم 'إسرائيل' إبادة جماعية

51% من ناخبي بايدن يعتبرون هجوم 'إسرائيل' إبادة جماعية
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت نتائج استطلاع أن نصف الأشخاص الذين صوتوا لـ"جو بايدن" في الانتخابات الأمريكية السابقة يعتبرون تصرفات كيان الاحتلال في غزة مثالا على الإبادة الجماعية.

العالم-الاميركيتان

وتظهر نتائج هذا الاستطلاع الذي أجرته قاعدة “يوجوف” وصحيفة الإيكونوميست بشكل مشترك، أن 51% من الناخبين لصالح بايدن وصفوا ووصف الهجوم البري الإسرائيلي على غزة بأنه “صارم للغاية”.

ومن بين نفس المجموعة، قال 58% إنهم يعتقدون أن الصراع “قد” يؤدي إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط، وقد دعم جمال ذلك بإرسال مساعدات عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، قالت واشنطن، من خلال تكرار الرواية الإسرائيلية، إن وقف إطلاق النار في غزة يصب في مصلحة حماس ويحول دون تقليص حجم الصراعات.

في حين أن الكثيرين متظاهرون وحتى بعض أعضاء الكونجرس طلبوا من إدارة بايدن محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي استطلاع مشترك أجرته مجلة Yoga-Economist، تم سؤال 1600 شخص عن قضايا مختلفة. وفي هذا الاستطلاع، قال 12% ممن صوتوا لصالح ترامب عام 2020، إنهم يعتبرون تصرفات إسرائيل في غزة مثالاً على الإبادة الجماعية. وقال 20% ممن صوتوا لبايدن إن تصرفات إسرائيل لا تشكل إبادة جماعية، مقارنة بـ 67% ممن صوتوا لصالح ترامب.

ويمكن تفسير التعميم على أن الآثار السلبية لحرب غزة على قاعدة ناخبي بايدن ستكون أكبر من آثارها. على قاعدة ناخبي ترامب.

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