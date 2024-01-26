خارجية ايران تعلق على قرار محكمة العدل بشأن كيان الاحتلال

العالم- ايران

وجدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادرة حكومة جنوب أفريقيا.

وقال وزير الخارجية الايراني في تغريدة على موقع "اكس"، أهنئ شعب فلسطين وحكومة وشعب جنوب أفريقيا، والسيدة نالدي باندور وزيرة خارجية هذا البلد، على نجاح جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني.

وأضاف، مرة أخرى أؤكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادرة حكومة جنوب أفريقيا.

وتابع، أصبح مسؤولو الكيان الإسرائيلي المزيف اليوم من أكثر الأشخاص كراهية لدى الرأي العام العالمي، ويجب تقديمهم إلى العدالة فوراً لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين.

وأضاف، يجب أن أؤكد أن دعم البيت الأبيض الشامل لجرائم الصهاينة لن يُنسى أبدًا وهو موضع اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام. وأطلب من جميع نظرائي في دول العالم دعم تحرك جنوب أفريقيا في المحكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت اليوم الجمعة أن "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك فورا".

وأضافت أن "على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة".

وشددت المحكمة على أن "حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وقالت إن "على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية".