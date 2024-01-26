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شاهد/لحظة انسحاب دبلوماسيين خلال كلمة سفير الاحتلال بمجلس الأمن

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

وثق مقطع فيديو لحظة انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن الدولي حين بدأ سفير الكيان الإسرائيلي في إلقاء خطابه حول الحرب على غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وانسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ الممثل الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.

وفي كلمته، قال إردان أن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنها أن تسمح لحماس بالاستمرار في السلطة".

ومع حضور وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مجلس الأمن، انتهز إردان الفرصة لتكرار الرواية الإسرائيلية حول التهديد الإيراني المزعوم، قائلا إن "امتداد الصراع لا يحدث بطريقة سحرية. لقد تم التخطيط له وتعليماته" على حد زعمه.

وشنت حماس عملية "طوفان الأقصى" على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع يوم 7 أكتوبر، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، جرى إطلاق بعضهم في صفقات تبادل سابقة.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف شهيد وما يزيد على 63 ألف مصاب.

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