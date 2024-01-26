أول تعليق من كيان الاحتلال على قرار محكمة العدل الدولية

العالم- الامريكيتان

وأضاف نتنياهو، تعليقًا على قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة في لاهاي ان حربنا هي ضد حماس، وليس ضد المدنيين الفلسطينيين على حد زعمه.

هذا فيما اعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني في يومه الـ112 الى 26083 شهيدا من بينهم الاف النساء و الاطفال و64487 اصابة.

واضاف نتنياهو : سنواصل "الدفاع عن اسرائيل" ولنا الحق في الدفاع عن انفسنا والمحكمة في لاهاي حرمتنا من ذلك! على حد تعبيره.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، حكمًا ابتدائيًا بشأن تدابير طارئة في دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة.

وأقرت العدل الدولية، بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدًة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مشددة على أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع، وأن تتخذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وأضافت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، والحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل".

وأمرت المحكمة "إسرائيل" بتقديم تقرير بشأن الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع الإنساني في القطاع، ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، إلى المحكمة في غضون شهر واحد، مع معاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

وأوضحت محكمة العدل الدولية: "نحن على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وندين القتل المستمر في القطاع"، مضيفًة: "غزة أصبحت مكانا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية".

وشدد على أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.