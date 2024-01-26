رئيس جنوب أفريقيا يعلق على قرار محكمة العدل الدولية 

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وأوضح رامافوزا، في كلمة له تعليقا على قرار المحكمة بفرض أوامر ضد الاحتلال، بأن القرار "أثبت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".

وأضاف: "على إسرائيل اتخاذ إجراءات، لوقف التحريض على الإبادة، والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة".

وشدد على أن "قرار المحكمة ملزم لإسرائيل، ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية".

وقال رئيس جنوب أفريقيا، إنه منذ أكتوبر الماضي، والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر، دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات، وهي تقف اليوم أمام المجتمع الدولي، وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان.

وأكد أن بلاده "لن نتراجع عن الحق والعدالة، ولا نريد أن تمارس الإبادة الجماعية ضد شعوب أخرى".

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم، يمثل سابقة في مساعي المجتمع الدولي، لتحقيق العدالة في غزة".