هجوم صاروخي على المدمرة الأمريكية "يو أس أس كارني" بخليج عدن

العالم-الاميركيتان

وأشارت إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو إضرار نتيجة اعتراض الصاروخ.



وكانت حركة أنصار الله اليمنية"، أعلنت مساء الأربعاء، اشتباكها مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن وباب المندب، موضحة أنها أصابت سفينة إصابة مباشرة وأجبرت سفينتين على التراجع.



وقال المتحدث العسكري باسم الحركة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنه "تم الاشتباك اليوم مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين".

وأضاف في بيان مصور، أن عملية الاشتباك أسفرت عن "إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتينِ الأمريكيتين على التراجع والعودة".



ولفت إلى أن مقاتلي حركة انصارالله "استخدموا في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ الباليستية".



وجددت الحركة اليمنية التزامها بالاستمرار في "منع الملاحةِ الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



كما أنها أكدت "اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حق الدفاع المشروع عنِ بلدنا وشعبِنا وأمتنا، وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي"، حسب تعبير البيان.