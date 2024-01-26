لأول مرة.. نائبة بريطانية تبعث رسالة لأطفال غزة.. شاهد ماذا قالت؟



وقالت ناز في رسالتها التي نشرتها على صفحتيها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيسبوك": "أطفال غزة الأعزاء.. أنا آسفة.. العالم يرى دموعكم ويسمع صراخكم.. يرى أجسادكم مكدسة تحت الركام، العالم يشهد لكنه مستمر.. نسمع عن أحلامكم وتطلعاتكم للتعلم والسفر ولزيارة شواطئكم ذات المياه الزرقاء الصافية أو اللعب في الملاعب ذات المراجيح والزلاقات.. لتصبحوا مدرسين وأطباء أقوياء.. وكل يوم نرى كيف أن تلك الأحلام لم تعد موجودة".



وأضافت: "لعلكم تسألون العالم: أين كانت هذه القيم الدولية للحرية والعدالة والمساواة عندما لم يتمكن العالم من حماية حق الحياة للطفل الفلسطيني؟ قد تسألون العالم: لماذا كان هناك تحرك سريع عندما كانت طرق التجارة والمصالح البيئية معرضة للخطر، ولكن الصمت يصم الآذان عندما قُتل 10.000 طفل.. عندما تمزقت قلوب أمهاتكم وتشبث آباؤكم بأجسادكم الميتة وقبلوها وداعًا".



وتابعت النائبة عن حزب العمال في البرلمان البريطاني في رسالتها التي نشرتها مرفوقة بصوت موسيقى حزين مع صور تظهر مأساة أطفال غزة: "قد تسألون العالم هل سينتهي هذا يومًا ما؟ هل سنعود إلى المدرسة؟ هل سننام في أسرتنا مرة أخرى؟ هل سنشعر بالأمان يومًا ما؟ هل سنعيش حتى؟".



وأضافت: "قد لا تعجب العالم أسئلتك ولكنك تستحق إجاباتك، لا يمكن للعالم أن يتظاهر بأنه لا يعرف لأننا نسمع ونرى ونعلم بفضل قوة أبطالك، هؤلاء الأبطال اليوميون الذين أخرجوا كاميراتهم وخاطروا بكل شيء بما في ذلك حياة عائلاتهم لتظهر للعالم قصصك، العالم يرى براءتك وشجاعتك.. صمودك وصمودك وعلى الرغم من الرعب الذي لا تزالين تواصلينه مع العالم على أكتافك بينما رفعنا أصواتنا التي ملأت الشوارع ودعونا إلى إنهاء الأمر لم يكن كذلك يكفي أنه كان ينبغي أن يكون العالم مصدر إلهامك، فأصبحت مصدر إلهامنا".