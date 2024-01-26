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بخليج عدن وبعدد من الصواريخ البحريةِ المناسبة..

بالفيديو..القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة نفط بريطانية

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليجِ عدن، بعدد من الصواريخ البحريةِ المناسبة.

العالم-اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ "مارلين لواندا MARLIN LUANDA" في خليجِ عدن، وكانت الإصابة مباشرةً ما أدَّى إلى احتراقِها.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف للسفينة النفطية البريطانية، تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأكد العميد سريع أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، مستمرة في عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ وإدخالِ الغذاءِ والدواءِ إلى الشعبِ الفلسطينيِّ المحاصرِ في قطاعِ غزة.

وفيما يلي نص البيان:

قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" .. صدقَ اللهُ العظيم.

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الامريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ "مارلين لواندا MARLIN LUANDA "في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ما أدَّى إلى احتراقِها بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ وإدخالِ الغذاءِ والدواءِ إلى الشعبِ الفلسطينيِّ المحاصرِ في قطاعِ غزة.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ اتخاذَها كافةَ الإجراءاتِ العسكريةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ معَ الشعبِ الفلسطينيِّ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 15 رجب 1445هـ

الموافق للـ 26 يناير 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

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