بغداد تتهم واشنطن بالكذب والتضليل وضرب الأمن في العراق والمنطقة 

العالم – خاص بالعالم

الحكومة العراقية كذبت الادعاءات الاميركية بالتنسيق مع بغداد، وقالت إن التصريحات الاميركية حول تنسيق مسبق يهدف الى التضليل والتنصل من المسؤولية، مضيفة أن العدوان يتعارض مع جهود الاستقرار، ويضع امن العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

بغداد أكدت ان التحالف الاميركي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الاستقرار.

من جهتها اعلنت الخارجية العراقية استدعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية لتسليمه رسالة احتجاج على العدوان.



فيما شدد المتحدث بإسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول على أن العدوان خرق لسيادة العراق، وأن نتائجه ستكون وخيمة الى الامن والاستقرار.

الحشد الشعبي أكد بأن العدوان الأميركي انتهاك صارخ للسيادة العراقية، وتعدٍ على أجهزته الأمنية الرسمية، مشيرا إلى أن الضربات الاميركية أدت إلى استشهاد ستة عشر شخصا وإصابة ستة وثلاثين آخرين.

فيما اتهم قائد كتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي دولا عربية بتسهيل مهمة الطيران الاميركي في عدوانه، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما في ملف التفاوض لإنهاء الاحتلال الاميركي بمختلف عناونيه وبشكل رسمي، مركدا على أن هذا الأمر أولوية قصوى لن تسقط بالتقادم

من جهتها أكدت وزارة الدفاع السورية أن الاحتلال الأميركي لأجزاء من البلاد لا يمكن أن يستمر، مضيفة ان العدوان الأميركي استهدف المنطقة التي يحارب فيها الجيش السوري بقايا الجماعات الارهابية، ولا مبرر له سوى إضعاف قدرات القوات السورية.



وفي نفس السياق، قالت الخارجية السورية إن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي، وإن عدوانها يؤجج الصراع في المنطقة.

المقاومة أعلنت استهداف ثلاث قواعد اميركية في العراق وسورية. مضيفة أنها استهدفت قاعدة الحرير الاميركية قرب مطار أربيل. اضافة الى قاعدتين أميركيتين في القرية الخضراء وحقل كينكو شمال شرقي دير الزور.

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