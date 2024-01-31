العالم – خاص بالعالم

مؤكدة إن الاستهداف يأتي في إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة.

مجددة تأكيدها أن جميع السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي تأتي ضمن بنك الأهداف للقوات المسلحة اليمنية.

وشددت صنعاء على الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة.



الى ذلك اقرت واشنطن بالهجوم وتحدثت القيادة المركزية للجيش الأميركي عن اطلاق صاروخا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر، وزعمت أن مدمرة أميركية في المنطقة أسقطت الصاروخ.



هذا وكانت صنعاء قد أكدت استعدادها لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وبريطانيا؛ وأنها ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان على غزة.

وأكد وزير الدفاع في صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا وجيشا وجغرافية أعلى وأقوى وأشد من أن تهزه الغارات الإجرامية للعدوان الثلاثي الأمريكي - البريطاني - الصهيوني.



مضيفا إن استمرار العدوان الغادر على اليمن يعتبر تعديا سافرا على لسيادة ومزعزعا لأمن واستقرار المنطقة.



مشيرا ان تحالف العدوان غير مدرك بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن ترعبه صواريخ وقنابل أمريكا المحرمة دوليا ولن تثنيهما الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات عن القيام بواجباته.

وفي اطار عسكرة البحر الاحمر والدفاع عن المصالح الاسرائيلية، اعلن الاتحاد الاوروبي انه بصدد ارسال قوات الى البحر الاحمر.

وناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر خلال اجتماع لهم في فرنسا.

حيث تحدثت المصادر على وجود خلافات إيطالية فرنسية على قيادة العملية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه.



مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اعلن أن مهمة قوة الاتحاد في البحر الأحمر ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزءا من هجمات ضد اليمن.

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