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مسيّرات المقاومة الإسلامية في لبنان ترصد تموضع منصات «القبة الحديدية» قبيل استهدافها

مسيّرات المقاومة الإسلامية في لبنان ترصد تموضع منصات «القبة الحديدية» قبيل استهدافها
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الجمعة، مشاهد استطلاعٍ جوي التقطتها مُسيّراتها لنقطة تموضع منصات الإطلاق الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية"، والتي استهدفتها اول أمس الخميس في مستوطنة "كفر بلوم" داخل فلسطين المحتلة.

العالم - لبنان

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، ثكنة "معاليه غولان" في عمق الحدود الفلسطينية المحتلة، مرتين منفصلتين.

وقالت المقاومة، في بياناتٍ مقتضبة منفصلة نشرتها، إنّ مجاهديها استهدفوا عند الساعة 4:10 من بعد ظهر الجمعة ‏تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقةٍ كبيرة من صواريخ "‏الكاتيوشا".

وأشار البيان إلى أنّ الاستهدافات جاءت داعماً للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة.

أما الاستهداف الأول للثكنة الإسرائيلية، فقد وقع عند الساعة 1:00 ظهراً، إذ أعلن حزب الله أنّ الاستهداف تمّ باستخدام صواريخ من طراز "فلق 1"، محققاً إصاباتٍ مُباشرة.‏

وصباح الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعاً ‏لجنود "الجيش" الإسرائيلي، في محيط قلعة هونين عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، مشيرةً إلى أنّ الاستهداف جرى بالأسلحة المناسبة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مزارع شبعا المحتلة ومواقع عسكرية إسرائيلية، وأشارت إلى سقوط صواريخ في منطقة المالكية من دون تفعيل صفارات الإنذار.

واول أمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار القوات الإسرائيلية، ومن بينها العملية التي استهدفت القبة التجسسية في موقع "جل العلام" بصواريخ خاصة. ونشر الإعلام الحربي مقطعاً يوثق العملية ويظهر تجاوز الصاروخ للجدار الفاصل وإصابته الهدف.

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