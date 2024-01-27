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القمر الصناعي الايراني 'ثريا' يثير حنق الترويكا الاوروبية

القمر الصناعي الايراني 'ثريا' يثير حنق الترويكا الاوروبية
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

اثار نجاح ايران في وضع القمر الصناعي " ثريا" الى مدار 750 كيلومتر عن سطح الأرض، حنق وخشية دول الترويكا الاوروبية التي اصدرت بيانا اليوم الجمعة ووصفت هذا التقدم العلمي الهائل بـ " التهديد ".

العالم - أوروبا

وادانت هذه الدول في بيانها التي نشر على الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية البريطانية، ان هذه الدول تدين اطلاق القمر الصناعي ثريا بواسطة صاروخ الفضاء قائم 100 ، لان هذا الصاروخ يستفيد من تكنولوجيا تستخدم لتطوير الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

وزعمت دول الترويكا الاوروبية ان اطلاق مثل هذه الاقمار الصناعية يسمح لايران باختبار تكنولوجيات تساعد على زيادة تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل "رؤوس نووية".

هذا وتؤكد ايران دوما سلمية برنامجها النووي واقتصار اهداف برنامجها الصاروخي على الدفاع وردع الاعداء .

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