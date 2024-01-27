استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وتواصل الردود على قرار محكمة العدل

العالم- فلسطین

ويواصل الاحتلال استهدافه مستشفى الأمل في خانيونس لليوم السادس على التوالي، مع استمرار فرض حظر التجوال الكامل لليوم الرابع. وفي مستشفى ناصر، أُعلن عن انقطاع التيار الكهربائي تزامناً مع استمرار حصاره.

وبما يخص عدد ضحايا الإبادة في غزة، أكدت وزارة الصحة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 26083 شهيداً و64487 جريحاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وفي حين كانت الأنظار تتجه إلى لاهاي أملاً بوقف العدوان على غزة، خابت الآمال في إصدار محكمة العدل الدولية أمراً للكيان الإسرائيلي بوقف العدوان رغم إقرارها تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية.

وهاجمت تل ابيب قرار محكمة العدل الدولية على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال إن استعداد المحكمة لمناقشة ارتكاب "إسرائيل" جرائم إبادة جماعية في غزة يشكّل "وصمة عار لن تُمحى لأجيال عدة" على حد زعمه، بينما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، داعية المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بتنفيذ قراراتها.

على الجانب الإسرائيلي، أفاد جيش الاحتلال، الجمعة، بارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 2748 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب علي قطاع غزة، منهم 1258 جندياً وضابطاً منذ بدء التوغل البري.

مرصد حقوقي: الاحتلال يواصل استهداف المدنيين بغزة بشكل مباشر

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المدنيين في غزة بشكل مباشر، وترتكب جرائم قتل عمدا، وإعدامات، بالتزامن مع هجومها الواسع غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر المرصد، في بيان، أنه وثق جريمة قتل مروعة نفذتها وحدات القناصة في الجيش الإسرائيلي بحق شقيقين، أحدهما طفل، وقتلتهما أمام أعين والديهما وباقي أفراد أسرتهما في وقت كانوا يستعدون للنزوح القسري عن منزلهما في حي الأمل غربي خانيونس.

ولفت إلى أنه سبق وأن وثق عشرات حالات الإعدام التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاء والقتل العمد التي اقترفها الجنود الإسرائيليون في مناطق التوغل ضد مدنيين عزل، دون أي ضرورة عسكرية أو سبب محدد.

الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل استهداف مستشفى الأمل بخانيونس

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني مواصلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأمل في خانيونس لليوم السادس على التوالي، وسط استمرار القصف العنيف وإطلاق النار في محيطه.

وأشار إلى استمرار فرض حظر التجوال بشكل كامل في محيط المستشفى، حيث تمنع حركة الطواقم الإسعافية من وإلى المستشفى.

الدفاع المدني في غزة: حياة آلاف النازحين مهددة بفعل الأمطار

وقال الدفاع المدني في غزة إن حياة آلاف النازحين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.

قصف مدفعي على حي الأمل في خانيونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي في منطقة حي الأمل بخانيونس، جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع سماع أصوات اشتباكات.

3 شهداء بغارة إسرائيلية على منزل برفح

واستشهد 3 فلسطينيين استشهدوا في عدوان إسرائيلية على منزل في حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة.



استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين في دير البلح

استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فياض جنوب غرب مدينة دير البلح بقطاع غزة.

استشهاد 28 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة.