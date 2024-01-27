قرارات محكمة العدل ملزمة لإسرائيل كونها أدلت بدفاعها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت قاسم حدرج إلى أن: القرار لا یعتبر انتصارا للعدالة الدولية ما زلنا نشكك في مصداقيتها، ولكنه انتصار للميدان ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة هذه المؤسسات الدولية.

وفيما لفت إلى أن الأولى هو أن هناك انتصارات في الميدان، شدد على أن هناك فضيحة كبيرة لإسرائيل على المستوى العالمي، مؤكداً أن قوة الدعوة أنها أتت ليس من دولة عربية ولا إسلامية ولا عضواً في حلف المقاومة ولا دولة معادية لإسرائيل حتى يكون لها مآرب اخرى، وبالتالي أتت من جنوب أفريقيا مدعمة بالوثائق والأدلة والمستندات، فيما كان الدفاع الإسرائيلي ضعيفا.

وأشار قائلاً: بالبداية هناك انتصار بالشكل عندما عقدت محكمة العدل الدولية -وهذا ما كانت تراهن عليه إسرائيل- عقدت الاختصاص لنفسها، هذا بالشكل، أما بالمضمون ربما لم تذهب المحكمة بعيدا في موضوع وقف إطلاق النار لأنها استندت في قرارها المبدئي الاحترازي على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضاف أن جنوب إفريقيا: بالتالي انطلقت من هذه الجزئية لتقول لإسرائيل بأن ما تقومي به هو جريمة إبادة جماعية، وعليك أن تتخذي كل التدابير التي تمنع هذا الأمر ومن ضمنها جريمة الحصار.

وأشار أن: السند القانوني دفع المحكمة إلى تضمين قرارها ضمناً ما يشبه طلب وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وحتى التحريض والتصريحات، لأن جنوب افريقيا من ضمن ما استندت غير الميدان، كانت التصريحات الواضحة لكل قادة الكيان الإسرائيلي التي تدعو إلى إبادة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.

وقال: اليوم مثلت إسرائيل في هذه المحاكمة، والقرارات ملزمة لها كونها أدلت بدفاعها، وبالتالي المستهدف في المحكمة حلفاء إسرائيل، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه أمام محكمة الجنايات الدولية التي لم يحرك المدعي العام فيها ساكنا حتى الآن ولم يفتح تحقيق في كل هذه الجرائم الواضحة للعيان.

وأضاف: اليوم أي طرف يمكنه أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية متسلحا بقرار من محكمة العدل الدولية العالمية -أي أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة- بأن هذا قرار إدانة بحق إسرائيل أنها ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية.

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