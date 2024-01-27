البحرينيون للمقاومة الفلسطينية:'اضرب اضرب يا قسام'!

العالم- البحرين

وشاركت جموع غفيرة في تظاهرة خرجت لمناصرة للشعبين الفلسطيني واليمني امس الجمعة (26 يناير/كانون الثاني 2024) بعد ختام صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز.

ورفض المشاركون تواجد الأسطول الخامس الأمريكي في البلاد ونددوا بالتطبيع الرسمي الخليفي مع الصهاينة وتواجد السفارة الاحتلال في المنامة.

وردّد المتظاهرون خلال المسيرة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني، فيما صدحت أصواتهم بهتافات الموت لأمريكا و"إسرائيل".

وهتف المتظاهرون: "الحل في البندقية... اضرب اضرب يا قسام".

كما طالب المتظاهرون سلطات البحرين بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي.

ولا زالت الجهات الأمنية في البحرين تستدعي وتوقف المشاركين في مسيرات التضامن مع فلسطين.

وفي الإحصاءات الأولية، فإن قوات الأمن البحرينية اعتقلت في الفترة ما بين 13 أكتوبر و7 نوفمبر، حوالي 28 مواطنًا بينهم 6 قاصرين، أفرجت عن 14 منهم لاحقًا، فيما لايزال الباقون قيد التوقيف ريثما يتم تحويلهم للنيابة العامة.

وبحسب إحصائية وثقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتقلت السلطات البحرينية 32 مواطنًا بحرينيًا خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن بين 28 مسيرة سلمية قمعت السلطة 9 مسيرات على الأقل دون مبرر مقنع.

ومنذ نوفمبر، تتواصل حملة الاعتقالات والاستدعاءات، في 2 نوفمبر شهدت منطقتا السنابس وكرباباد قمعًا عنيفًا ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المشاركين، كما نفذت حملة اعتقالات طالت 17 مواطنًا على الأقل كان قد تم احتجازهم وعرضهم على النيابة الأحد 5 أكتوبر، وقد أفرج عن عدد منهم، بعد التوقيع على تعهد بعدم الخروج في مسيرات غير مرخص لها مجددًا.