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الصحة العالمية تنفي مزاعم الاحتلال بشأن "تواطؤ" مع حماس

الصحة العالمية تنفي مزاعم الاحتلال بشأن
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الاتهامات التي وجهها كيان الاحتلال الاسرائيلي لمنظمته بما وصفه «التواطؤ» مع حركة حماس.

العالم _ الاحتلال

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن «مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء».

وأضاف: «باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، فإن منظمة الصحة العالمية محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاه الجميع».

في حديثها خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الخميس، اتهمت سفيرة الكيان الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاهار حركة حماس بـ «عسكرة المنطقة المدنية بأكملها في قطاع غزة في إطار استراتيجية متعمدة. إنها وقائع لا تُدحض اختارت منظمة الصحة العالمية تجاهلها مرات عدة. هذا ليس عدم كفاءة بل هذا تواطؤ» حسب تعبيرها.

والصحة العالمية ليست المنظمة الوحيدة التي تتعرض لهجوم من الاحتلال، فقبل أسبوع هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي النائب يولي إدلشتاين، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» واعتبر أنها تمثل حركة «حماس».

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