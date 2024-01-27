المقاومة اللبنانية تقصف مواقع عسكرية وثكنات للاحتلال بصواريخ "بركان"

العالم _ لبنان

وأصابت الصواريخ 5 مواقع عسكرية إسرائيلية على الأقل في الجليل الغربي في فلسطين المحتلة، في خلال أقل من ساعتين، تضمنّت ثكنات ومواقع إسرائيلية ومراكز تجمع لقوات الاحتلال.

في وقتٍ سابق من يوم الجمعة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، ثكنة "معاليه غولان" في عمق الحدود الفلسطينية المحتلة، مرتين منفصلتين.

وقالت المقاومة، في بياناتٍ مقتضبة منفصلة نشرتها، إنّ مجاهديها استهدفوا عند الساعة 4:10 من بعد ظهر الجمعة ‏تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقةٍ كبيرة من صواريخ "‏الكاتيوشا".

وأشار البيان إلى أنّ الاستهدافات جاءت داعماً للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة.