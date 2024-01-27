المقاومة اللبنانية نفذت 6 عمليات نوعية وكبيرة خلال 24 ساعة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:37 بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل حسين عزالدين أن المقاومة أعلنت عن استشهاد أربعة مجاهدين زفوا على طريق القدس قضوا ليلة الأمس في إحدى الاعتداءات الإسرائيلية وأثناء المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن المقاومة قد نفذت بالامس منذ بعيد المساء وحتى الفجر ست عمليات نوعية وكبيرة، إستعملت فيها صواريخ البركان، بالإضافة إلى العمليات التي حصلت بعد ظهر أمس والتي كانت أيضا نوعية واستعملت المقاومة فيها صاروخ فلق 1 واستهدفت مجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن بالأمس ليلا وحتى الفجر كانت المقاومة تدك أكثر من مستوطنة في فلسطين المحتلة خاصة في المطلي وأفيفيم وشلومي بصواريخ بركان ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أن وحدة القناصة في المقاومة الإسلامية تتعامل مع بعض أبراج التجسس البعيدة وأيضا بعض الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتنقلون ليلا بين دشمة وأخرى، ما ولد حالة من الهستيريا لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي وصف الوضع على الحافة اللبنانية الأمامية مع فلسطين المحتلة بأنها خطيرة وبالغة التصعيد في هذا الاطار.

وأضاف: منذ الصباح أيضا بدأت المقاومة باستهداف العديد من المواقع خاصة في القطاع الغربي حيث أفادت بعض وسائل إعلام العدو عن انفجارات كبيرة دوت في مستعمرات شلومي وغيرها في القطاع الشرقي وخاصة بعض التجمعات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بصواريخ قالت إنها بركان.

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية أوضح الزميل حسين عزالدين أن الغارات طاولت أكثر من قرية في العمق الجنوبي كما حصل ليل أمس على بلدة ديرعامص القريبة من بلدة عيتيت وقانا.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال كانت تقصف ليلة أمس ولا تزال العديد من القرى وأطرافها، خاصة بلدة كفر كلا التي أصبحت قرية عسكرية بامتياز القصف الإسرائيلي الذي طاولها طوال الليل والذي أدى إلى تضرر العديد من المنازل، بالإضافة إلى أطراف بلدة الخيام وحولا والجهات الغربية من هذه البلدة التي تتصل ببعض البلدات في العمق الجنوبي كمجدل سلم و وادي السلوقي وصولا إلى بلدات طير حرفا ومنطقة الجبين والظهيرة واللبونة في القطاع الغربي بالإضافة إلى قرى القطاع الأوسط خاصة مارون الراس والقرى المحاذية لها يارون وأطراف بلدة رميش، وكذلك بلدة بيت ليف.

وخلص إلى القول: طائرات الاحتلال الحربية وكذلك طائرات الاستطلاع والمسيرات تجوب وتحلق منذ الصباح في سماء المنطقة الحدودية، وتعمق من تحليقها باتجاة المناطق البعيدة عن الحدود مع فلسطين المحتلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..