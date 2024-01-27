20 مجزرة في خان يونس ودفن الشهداء في الشوارع!

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح ان الاحتلال لايزال يستبيح الدم الفلسطيني بحيث ارتكب 20 مجزرة خلال 24، خلفت 200 شهيد.

وأكدت ان هذا العدد مرشح للازدياد في ضوء عدم مقدرة وزارة الصحة الفلسطينية علی الوصول لكافة الشهداء.

وأوضحت مراسلة العالم ان العدوان الاسرائيلي علی خان يونس 28 شهيداً وأكثر من 100 مصاب في خلال الليلة الماضية.

وتابعت مراسلة العالم ان عدد كبير من الشهداء لم يصلوا حتی الان للمستشفيات والحصيلة المعلنة هي فقط عن الجثامين التي تصل الی المستشفيات، لكن هناك شهادات مؤكدة من المواطنين انهم اضطروا خلال الليلة الماضية لدفن جثامين عدد من الشهداء في الشوارع وفي مراكز النزوح ولم يتم التعرف علی حصيلتهم و هوايتهم.

وأكدت مراسلة العالم ان القصف يستمر علی خان يونس جواً ومن خلال الدبابات واطلاق الرصاص بطائرات الكواد كابتر التي باتت منتشرة في شوارع مدينة خان يونس وحول مستشفی ناصر ومستشفی الامل والهلال الاحمر.

وأشارت مراسلة العالم الی عدد من المصابين في أماكن محاصرة لايستطيع المواطنون أخذهم الی المستشفيات ومن المرجح ان يضاف هؤلاء المصابين الی قائمة الشهداء خلال ساعات اذا ما استمر حصارهم وعدم السماح الی سيارات الاسعاف للوصول اليهم.