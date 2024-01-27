شاهد.. بايدن يلقي خطابًا غريبًا بلغة مختلفة!

العالم- الامريكيتان

وبدا أن جو بايدن يلقي خطابا غريبا بلغة مختلفة حيث تعثر في كلماته بولاية ويسكونسن، للحديث عن سجله في الاقتصاد.

وبدا الرئيس الأمريكي وكأنه يتعثر في كلماته أثناء حديثه وكأنه يتمتم: "البيرة المخمرة هنا، يتم استخدامها صنع البيرة هنا". ثم أضاف: "أوه، يا راكب الأرض، شكرًا على البحيرات العظمى. أتساءل لماذا…" لكنه تراجع بينما طغت ضحكات الجمهور على كلماته.

وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية من خطاب بايدن المربك. كتب كولين روج: "فقط في: يبدو الرئيس بايدن وكأنه يتحدث لغة مختلفة أثناء إلقائه خطابًا في مصنع الجعة إيرث رايدر في سوبيريور بولاية ويسكونسن. لا تقلق… لقد أكدت لنا وسائل الإعلام أنه أكثر وضوحًا من أي وقت مضى !"

وعلق مستخدم آخر: "يواجه بايدن وقتًا عصيبًا للغاية في القراءة من جهاز الملقن العملاق الخاص به اليوم".

كما شارك حساب حملة دونالد ترامب على تويتر، فريق ترامب، قائلاً: "جو بايدن ذو الإعاقة الإدراكية: بالمناسبة، كانت تُستخدم لصنع البيرة هنا… وتُستخدم لصنع اللحية هنا… (غير مسموع)."

كان رد فعل المعلق المحافظ بول بول شيبولا جديًا، حيث كتب: "في كل مرة أرى هذه المقاطع أتذكر كيف نشأت على احترام كبار السن ومعاملتهم بكرامة. ما يفعله الديمقراطيون من خلال دعم بايدن بهذه الطريقة عندما يكون منهكًا بشكل واضح". "ليس محترمًا أو كريمًا. إنه أمر مخزي وإهانة لجميع كبار السن".

وقد رحب بايدن بترامب باعتباره تحديًا مباشرًا له بعد فوز الجمهوري النهائي في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، بعد فوزه في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا. وذكر الخبير الرئاسي جوليان زيليزر من جامعة برينستون أن معسكر بايدن يعتقد أنه يستطيع تصوير ترامب على أنه خطر حقيقي من خلال سجله السابق في المكتب البيضاوي.