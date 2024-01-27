شركات التأمين العالمية تتبرأ من سفن "اسرائيل"

العالم - الاحتلال

التبرؤ من سفن كيان الاحتلال الاسرائيلي؛ كلفة إضافية للتأمين البحري ترهق الملاحة التجارية الإسرائيلية؛ وتضع سفن الكيان في مواجهة وضع صعب بعد توقف شركات تأمين عن تغطيتها.

صحيفة غلوبس الإسرائيلية قالت إن توقف شركات تأمين عالمية عن تغطية السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية التي تبحر في البحر الأحمر خطوة غير مسبوقة ستجعل سفن الاحتلال تواجه قرارات صعبة لما لها من آثار كبيرة على مساراتها وتكاليفها. هذا التحرك سيضع السفن الإسرائيلية أمام خيارين إما الإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إضافيين على الأقل والمزيد من التكاليف إلى الرحلة، أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال.

يبدو واضحا ان الكلفة الاضافية للتأمين البحري باتت ترهق الملاحة التجارية الإسرائيلية؛ وهو ما تؤكده وحدة الوساطة التأمينية واستشارات المخاطر التابعة لشركة مارش ماكلينان؛ حيث ان سوق التأمين يضيق بشكل واضح، للسفن ذات الملكية أو المشاركة مع الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الكيان الاسرائيلي التي تسافر عبر البحر الأحمر.

وفي هذا الشأن ترى وكالة ستاندرد آند بورز، أنه في حال استمرار هذه الهجمات من قبل صنعاء على السفن الاسرائيلية، أو اتساع مسرح الحرب، فسيتم فرض أقساط أعلى على السفن المرتبطة بالكيان الاسرائيلي، وهو ما يعني أزمة أكبر من حجم تجارة تل أبيب البحرية عبر 'باب المندب'.

وهكذا فان العديد من شركات الشحن البحري تواصل تجنب البحر الأحمر، نتيجة تهديد السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية، وذلك نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وبدلا من ذلك تسلك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يكلف وقتا وأجرا أكبر.