شاهد/أمواج عاتية تقتحم قاعدة عسكرية أمريكية..وما فعلته لا يُصدق

العالم- الامريكيتان

وأظهر الفيديو، أن الأمواج حطمت فيها الأمواج العاتية أبواب قاعدة عسكرية في جزر مارشال غربي المحيط الهادئ، وتسببت في تطاير الأثاث.

وشوهدت اللحظة التي شقت فيها الأمواج العملاقة طريقها عبر مطعم للجيش الأمريكي، وظهرت عملية اقتحام المياه المتدفقة من الخارج مباشرةً، بينما يحاول الناس بالداخل الهرب والنجاة من الماء.

كما كسرت الأمواج القوية الزجاج وحطمت الأبواب واندفعت داخل القاعة، ثم استمرت المياه في التدفق إلى المبنى بينما يحاول الأشخاص بالداخل، الإمساك بقطع الأثاث لحفظ توازنهم، فيما يبدو عليهم الخوف.

إجلاء الأفراد غير العاملين

واضطرت قيادة الجيش الأمريكي إلى إجلاء الأفراد غير العاملين في البعثة، في أعقاب هذه الحادثة التي وُصفت بأنها غير عادية بشكل كبير.

ووقع الحادث عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من ثلاثة إلى أربعة أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.

وأسفرت هذه الحادثة عن إصابة شخص بجروح في الجزء السفلي من جسده وتم علاجه في عيادة بجزيرة كواجالين القريبة، وحالته مستقرة.

وضربت الفيضانات الناجمة عن الأمواج العاتية مطارين في آيلينجلابلاب أتول، وهي جزيرة على شكل حلقة تحيط بها الشعاب المرجانية.