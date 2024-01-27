غضب المغاربة جراء التطبيع والاختراق الصهيوني لدول المغرب العربي

وهذا ملخص لأبرز العناوين..

- غضب شعبي في المغرب جراء تجاهل السلطات مطالب قطع العلاقات مع تل ابيب، وتحركات للجنة العريضة الشعبية لاسقاط التطبيع

- الجزائر تواصل تحركاتها دعماً لفلسطين في مجلس الامن، ووزير خارجيتها ينسحب من الجلسة خلال كلمة المندوب الصهيوني

- استمرار فعاليات التضامن في تونس، واشادة بتناسق تحرك جبهات المقاومة في مختلف الساحات

- مسيرات تضامنية في موريتانيا مع كل من فلسطين واليمن، ومزيد من الوقفات الاحتجاجية امام السفارة الامريكية

- خفايا مساعي الاحتلال للتطبيع مع ليبيا المستمرة منذ نحو عقدين واصطدامها بالرفض الشعبي

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