السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد المغاربية..

غضب المغاربة جراء التطبيع والاختراق الصهيوني لدول المغرب العربي

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

يرصد برنامج "المغاربية" استمرار التفاعل في بلدان المغرب العربي مع تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة، ومساعي اسقاط التطبيع في المغرب، ومحاولات الاختراق الصهيوني في هذه الدول، وتزايد التأييد الشعبي للمقاومة.

وهذا ملخص لأبرز العناوين..

- غضب شعبي في المغرب جراء تجاهل السلطات مطالب قطع العلاقات مع تل ابيب، وتحركات للجنة العريضة الشعبية لاسقاط التطبيع

- الجزائر تواصل تحركاتها دعماً لفلسطين في مجلس الامن، ووزير خارجيتها ينسحب من الجلسة خلال كلمة المندوب الصهيوني

- استمرار فعاليات التضامن في تونس، واشادة بتناسق تحرك جبهات المقاومة في مختلف الساحات

- مسيرات تضامنية في موريتانيا مع كل من فلسطين واليمن، ومزيد من الوقفات الاحتجاجية امام السفارة الامريكية

- خفايا مساعي الاحتلال للتطبيع مع ليبيا المستمرة منذ نحو عقدين واصطدامها بالرفض الشعبي

تابعوا المزيد من التفاصيل خلال سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

تجدد الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام السفارة الأميركية بتونس + فيديو

تعدد اشكال الدعم والتضامن الشعبي في دول المغرب العربي مع الفلسطينيين