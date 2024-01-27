بحر من الخيام في غزة!

العالم - فلسطين

ووسط تحذيرات أممية من اكتظاظ مراكز الإيواء التي تديرها المنظمة الدولية في رفح بما يفوق طاقتها الاستيعابية بكثير بجانب تكدس الشقق السكنية بالعشرات من الأشخاص في الشقة الواحدة، اضطر عدد كبير من النازحين، إلى إقامة مخيمات في أي منطقة بالمدينة، إلى حد نصب خيامهم فوق أنقاض المباني المدمرة.

وفاقمت المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار والرياح الشديدة، مأساة مئات آلاف النازحين في الخيام في مدينة رفح جنوب غزة، حيث يقيم أكثر من مليون نازح، يمثلون نحو نصف سكان القطاع.

ووسط أجواء عاصفة، تتواصل موجات النزوح إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر، خاصة من مدينة خانيونس المجاورة، التي تشهد جرائم إسرائيلية مروعة مع استمرار العملية البرية المصحوبة بقصف جوي وبري.

ولم يعد هناك متسع لمزيد من النازحين في رفح، سواء في ملاجئ الأونروا أو في المدارس والمرافق الحكومية، ولا حتى في الشوارع التي أصبحت مكتظة بالنازحين المقيمين في خيام لا تقوى على مواجهة ظروف الطقس الصعبة.