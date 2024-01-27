شاهد\ لا عدل في محكمة البشر..

العالم- فلسطين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل فلسطيني في غزة يرتجف من البرد تحت مظلته هو بسطيته المتواضعة، لا لشيء سوى لوجود محتل يريد تهجيره من أرضه قسرا، بينما يبحث الناس في أنحاء العالم للاستمتاع بالأجواء الشتوية وصوت زخات المطر، فوق المظلات.

والمنخفضات الجوية والطقس البارد التي تضرب السواحل الفلسطينية تؤثر على السكان الفلسطينيين وتغرق خيام النازحين ما يزيد من معاناتهم.

وبين قسوة النزوح وقسوة الشتاء وبالأمل الذي احترفوا صناعته طيلة عقود يقاوم الغزيون ألم حرب تشن عليهم لليوم الـ113.