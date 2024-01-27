حورات صريحة بين بكين وواشنطن.. اليكم التفاصيل

العالم - أسيا والباسفيك

وجرت المباحثات بين الوفدين برئاسة وانغ يي وجايك ساليفان الجمعة والسبت في بانكوك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "أجرى الجانبان مباحثات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة" وخصوصا حول "كيفية التعامل بشكل مناسب مع القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الصينية الأميركية".

واوضحت الوزارة أن "التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات الصينية الأميركية هو الحركة الداعية إلى استقلال تايوان".

وقال وانغ "على الولايات المتحدة (...) أن تنفذ بشكل ملموس التزامها بعدم دعم استقلال تايوان وتأييد إعادة التوحيد السلمي للصين" مع الجزيرة.

وتشكل جزيرة تايوان محور توتر بين الصين والولايات المتحدة لأن واشنطن رغم عدم اعترافها رسميا بتايوان، تعتبر مزودها الرئيسي بالأسلحة.

وتعتبر الصين أن تايوان إقليم من أقاليمها لم تنجح في استعادته منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وتؤكد بكين أنها تفضل إعادة توحيد "سلمية" مع الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة وتتمتع بنظام ديموقراطي. إلا أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة إن لزم الأمر خصوصا في حال إعلان استقلال الجزيرة رسميا.

وتعتبر الصين اللقاءات المكثفة في السنوات الأخيرة بين مسؤولين سياسيين أميركيين وتايوانيين، بأنه انتهاكا لالتزام الولايات المتحدة عدم إقامة علاقات رسمية مع تايبيه حسب ما تسميها الصين.