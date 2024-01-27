بالفيديو..حملة اسرائيلية ممنهجة على الأونروا ودول تعلق دعم الوكالة

العالم - خاص العالم

إلى جانب العدوان العسكري، حرب معيشية يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم غربي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تتمثل باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا.

الوكالة أعلنت وقف عدة موظفين لديها عن العمل، وذلك بحجة اتهامهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبرالماضي. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قال في بيان إن الأونروا قررت إنهاء عقود بعض الموظفين لديها وفتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية.

الخطوة التي قامت بها الوكالة، كشفت حملة ممنهجة لإنهاء عملها في غزة، حيث سارعت وزارة الخارجية الأميركية إلى إعلان تعليق تمويل واشنطن للاونروا بشكل مؤقت على خلفية المزاعم الإسرائيلية. وإضافة إلى واشنطن، أعلنت إيطاليا تعليق التمويل للوكالة، وكذلك فعلت كل من بريطانيا كندا وأستراليا وفلندا ودول اخرى.

سلطات الاحتلال استغلت الفرصة للدعوة إلى إنهاء عمل الأونروا في القطاع. وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتز قال إن حكومة نتنياهو تعمل على منع الوكالة من العمل في القطاع بعد الحرب، وضمان ألا تكون جزءا من المرحلة المقبلة.

من جهتها دانت حركة حماس التحريض ضد الوكالة، بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على خدمات المنظمات الأممية. ودعت حماس الامم المتحدة إلى عدم الرضوخ لابتزازات وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي والأكاذيب التي تساق حول الوكالة.

حكومة الاحتلال من خلال استهداف الأونروا تحاول محاربة الفلسطينيين في أبسط حقوقهم، من خلال منع الغذاء والأدوية والمستلزمات الضرورية عنهم، وهو ما دعا إليه عدد من المسؤولين في الكيان صراحة، مثل المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية نوغا أربيل التي دعت سابقا إلى تدمير الأونروا من أجل كسب الحرب في غزة، معتبرة أن تدميرها فورا هو الذي سيمنح الاحتلال النصر في الميدان