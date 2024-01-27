بالفيديو.. المقاومة الفلسطينية تدك آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

العالم - خاص العالم

قصف ودمار ومزيد من المجازر حصيلة آلة الإجرام الإسرائيلية في قطاع غزة لليوم الثالث عشر بعد المئة مستهدفة المزيد من التجمعات السكانية والأهالي في مختلف أرجاء القطاع.

وزارة الصحة في غزة قالت إن عدد الشهداء ارتفع إلى نحو ستة وعشرين ألف وثلاثمئة شهيد والمصابين إلى نحو خمسة وستين ألف مشيرة إلى ان جيش الاحتلال ارتكب ثمانية عشر مجزرة راح ضحيتها مئة وأربعة وسبعين شهيدا خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية.

الوزارة أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى فيما أفاد الدفاع المدني بأن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.

وبشأن الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، والتي تفاقمت في مخيمات ومراكز النزوح، ذكرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن 66% من أهالي القطاع يعانون انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة.

المجازر الإسرائيلية في غزة لم تبق دون رد فقد واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الإحتلال على مختلف محاور القطاع .

ففي حي الأمل غرب مدينة خان يونس أعلنت كتائب القسام ، أنّ مجاهديها استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة 'الياسين 105' محققة إصابة مباشرة .

سرايا القدس أعلنت اسقاط طائرة من نوع كواد كابتر في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية مضيفة أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة، والقذائف المضادة للدروع، في محاور توغل غرب وجنوب مدينة خان يونس.

السرايا أكّدت أنها قصفت مستوطنتي 'سديروت' و'نيرعام' ومستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية. فيما ذكر الاعلام الإسرائيلي أنه على وقع إطلاق الصواريخ، دوّت صافرات الإنذار في غلاف غزة.



كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، أعلنت من جانبها قصف تجمّعات للقوات الإسرائيلية، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بعددٍ من الصواريخ.