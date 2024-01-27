غزة روح الروح.. محكمة العدل الدولية قرار ليس على قدر التوقعات

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قرار المحكمة قضى بأنه على كيان الاحتلال الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة. القرار نص أيضا على اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في غزة، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات لمنع الإبادة الجماعية. هذا القرار رغم أنه يعتبر إنجازا ضد الاحتلال إلا أنه لم يرق لما كانت جنوب أفريقيا والفلسطينيون يريدونه من الدعوى

وفي موضوع اخر مخيم المغازي..إسم صار كابوسا لجيش الاحتلال في قطاع غزة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها هناك. المقاومة كشفت تفاصيل عملية المغازي، حيث انتظر المقاومون أسابيع شرقي المخيم قبل الإجهاز على قوة إسرائيلية. المقاومون انتظروا انتهاء جنود الاحتلال من تفخيخ عدة أبنية، ثم استهدفوهم داخل أحد المنازل ما أدى إلى مقتلهم جميعا. هذه العملية كان لها أثر كبير جدا على جيش الاحتلال. فيما وصفها الإعلام العبري بأنها الأصعب منذ طوفان الأقصى.

حملة "غزة روح الروح"..حملة أطلقها ناشطون تزامنا مع انطلاق بطولة كأس أمم آسيا في قطر. الحملة تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي. منتخب فلسطين الذي يشارك في البطولة، حظي بدعم وتأييد وتشجيع من كافة الجماهير الحاضرة ومن دول عديدة. إلى جانب الجماهير.. مجموعة من المؤثرين العرب أعربوا عن دعمهم لمنتخب فلسطين ولأهالي غزة.

هذا ومن الطبيعي أن يتحدث العرب والمسلمون عن اليمن وما يقوم به اليمنيون نصرة لغزة. لكن الملفت في كل ما يحصل هو أن اليمن أصبح حديث الجميع في الغرب. تظاهرات مؤيدة لغزة في دول عربية وغربية تهتف بإسم اليمن والبطولات التي يقدمها نصرة لغزة.