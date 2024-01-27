جولة مكوكية لمدير لسي آي ايه للتوصل لهدنة بغزة وبايدن يستعجلها

وفي هذا الشأن يلتقي مديرُ الاستخبارات الأميركية مسؤولين من مصرَ وقطر والكيانِ الإسرائيلي في باريس خلالَ الإيامِ المقبلة في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاقٍ بشأنِ غزة.



صحيفةُ واشنطن بوست الأميركية ذكرت أنّ الرئيسَ جو بايدن يعتزمُ في القريب العاجل إرسالَ ويليامز بيرنز إلى أوروبا للتفاوض على إطلاقِ سراحِ الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مقابلَ هدنةٍ لمدةِ شهرين.

ومن المقرر أنْ يجتمعَ بيرنز برئيسِ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيسِ الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، ورئيسِ المخابراتِ المصرية عباس كامل.

هذا وأجرى الرئيسُ بايدن محادثاتٍ مع أميرِ قطر الشيخ تميم بشأنِ الأوضاع في قطاع غزة. وقالَ البيتُ الأبيض إنّ الجانبيْن اتفقا على أنّ الأفراجَ عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يُعَدُّ أساساً للتوصل إلى هدنةٍ إنسانيةٍ طويلةِ الأمد، وضمانِ وصولِ المساعداتِ الإنسانية الى القطاع.

وفي اتصالٍ آخر، بحثَ بايدن مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جهودَ زيادةِ إرسالِ المساعدات الإنسانية الى القطاع.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال انه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك، بحسب تعبيره.

وتصر حكرة حماس على وقف شامل لاطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من غزة، كمدخل لاية مبادرات سياسية لوقف العدوان من الدول المعنية بالملف الفلسطيني..لكن مراقبون يؤكدون ان الاتصالات لا تزال مستمرة رغم التعنت والمراوغة الاسرائيلي في هذا المضمار.