أسرعوا واجمعوا اشيائكم وارحلوا.. فلا مكان لكم هاهنا+ فيديو

الجولة الاولى من الحوار انطلقت برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وضم الاجتماع كبارَ قادة الجيش العراقي والأجهزةِ الأمنية وقادةِ التحالف الذي يضمُ عشراتِ الدول الأجنبية.

ويقود المفاوضات من الجانب العراقي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الامير يار الله. وبحسب المسؤولين العراقيين فان هذا الاجتماع مهم لانه عودة للمحادثات الثنائية بين البلدين بخصوص انسحاب القوات الاجنبية من العراق، ووضع جدول الأعمال للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية.

الولايات المتحدة اعلنت عن تشكيلَ مجموعاتِ عملٍ مكونة من متخصصين عسكريين في إطار اللجنة العسكرية المشتركة مع بغداد، لكنّ مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الأميركية قالَ إنّ المحادثاتِ ليستْ مفاوضاتٍ بشأنِ انسحابِ القوات الأميركية من العراق.

واوضحت واشنطن انها ستقوم بالتحقق من ثلاثة عوامل رئيسية وهي تهديدات داعش الارهابية، والمتطلبات العملياتية، ومستوى قدرات القوات الأمنية العراقية. واشارت الى ان حجم القوة العسكرية الأميركية في العراق سيكون جزءا من المناقشات مع بغداد ولكن مع تقدم الأمور.

جولة الحوار هذه تأتي في ظل توترات كبيرة تشهدها المنطقة خصوصا ما بعد عملية طوفان الاقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية، وما اعقبها من دعم اميركي لكيان الاحتلال فاخذت المقاومة الاسلامية في العراق على عاتقها ضرب القواعد الاميركية في سوريا والعراق، حيث استهدفت منذ ذلك التاريخ باكثر من 150 ضربة سواء بالصواريخ او بالطائرات المسيرة، ويوجد في العراق نحو الفين و500 جندي أميركي.

ويؤكد المراقبون ان الظروف التي استدعت وجود هذه القوات قد انتهت وبالتالي بقائها يمثل اداة ضغط على الدولة العراقية.