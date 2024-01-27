مراسل العالم: جثث الشهداء ملقاه بشوارع خان يونس ولا يستطيع الاهالي دفنها

العالم - مراسلون

واشار مراسلنا الى ان اكثر من 6 شهداء و 12 اصابة وصلت لمستشفى ناصر الطبي بفعل القذائف المدفعية المتواصلة على بيوت المواطنين في خان يونس.

واضاف ان هناك جثث لشهداء بالشوارع ولا توجد قدرة على سكان على انتشالها بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال ، لافتا الى ان الواقع الصحي في المستشفيات واقع سيء للغاية وما اضطر الى ارسال بعض الاصابات من خان يونس الى مستشفى رفح .

وبين ان في مناطق شمال قطاع غزة القصف لم يتوقف، حيث يعيش سكان تلك المناطق وضع مأساوي بين القصف المتواصل وسلاح التجويع الذي يستخدمه جيش الاحتلال ضدهم.

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