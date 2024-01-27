البحرية الهندية تواصل اخماد حريق السفينة البريطانية التي استهدفتها القوات اليمنية

العالم - اليمن

وقال المتحدث باسم البحرية الهندية، أن مدمرة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الهندية، INSVisakhapatnam، المنتشرة في خليج عدن، استجابت لنداء استغاثة من MV Marlin Luanda ليلة 26 يناير 2024

وأوضح المتحدث باسم البحرية الهندية، أنه يتم تعزيز جهود مكافحة الحرائق على متن السفينة التجارية المنكوبة من قبل فريق NBCD جنبا إلى جنب مع معدات مكافحة الحرائق، التي نشرتها INSVisakhapatnam لمساعدة الطاقم على متن السفينة MV.

وعرض المتحدث مشاهد وصور للسفينة مشاهد وصور لمحاولات اطفاء النيران، وانقاذ الشفينة المستهدفة، من قبل البحرية اليمنية.

وأشار المتحدث بأن السفينة تضم طاقما مكونا من 22 هنديا و1 بنغلاديشي، وأن البحرية الهندية، تظل ثابتة وملتزمة بحماية المركبات البحرية، وضمان سلامة الحياة في البحر.

ومساء أمس الجمعة، استهدفت القوات المسلحة اليمنية، سفينة نفطية بريطانية ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA ) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها، وفق بيان صادر عنها، مؤكدة المضي بالدفاع عن اليمن و التضامن العملي، مع الشعب الفلسطيني.

المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA ) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكد أن " الإصابة كانت مباشرة، ما أدى إلى احتراقها.

العميد سريع، أكد استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية، في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، في قطاع غزة.

وأوضح العميد سريع، أن الهجوم يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية، ستتخذ كافة الإجراءات العسكرية "ضمن حق الدفاع عن اليمن العزيز، وتأكيدا على استمرار التضامن العملي، مع الشعب الفلسطيني".