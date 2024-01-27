شاهد.. مناورة نوعية للقوات المسلحة اليمنية

العالم - اليمن

ونُفذت المناورة بعد مسير عسكري للملتحقين بالدورة لمسافة 20 كيلو متراً، على أهداف افتراضية مختلفة ومتعددة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي منها مبانٍ وتحصينات وآليات مدرعة ثابتة ومتحركة.



وأظهرت المناورة مهارات عسكرية فائقة الدقة لدى خريجي الدورة في استخدام سلاح (الار بي جي) من حيث إصابة الأهداف المرسومة والتطبيق على ماتم اكتسابه من التدريب والخبرات المتراكمة، كسلاح فعّال ضد أي تهديد محتمل من العدو.



وأكد المشاركون في المناورة استعدادهم لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس والوقوف مع أبطال غزة مهما كلف الثمن تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.



فيما أكدت كلمة القائمين على التدريب، الاستعداد لمواصلة للبناء والتدريب لخوض المعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مع العدو الأمريكي والصهيوني وكل من تحالف معهم، تنفيذاً لتوجيهات قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.



حضر المناورة مساعد قائد المنطقة في القيادة والسيطرة وقائدا عمليات المنطقة المركزية وعمليات ألوية الأنصار ومدير مديرية القوى البشرية في المنطقة وقادة ألوية المنطقة وعدد من القيادات.