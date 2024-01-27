السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان يجري مباحثات مع نظيره القطري حول الأصول الإيرانية المحررة 

عبداللهيان يجري مباحثات مع نظيره القطري حول الأصول الإيرانية المحررة 
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تباحث وزير الخارجية الايرانية حسين اميرعبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع نظيره القطري حول الأصول الإيرانية المحررة عند قطر.

العالم - ايران

وأجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع حسين أميرعبداللهيان اليوم السبت تناول العلاقات الثنائية والتطورات في غزة والمنطقة .

وقيّم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل إيجابي وقال عن استخدام إيران للأصول المفرج عنها عند قطر قال ان قطر والولايات المتحدة ملتزمتان بالاتفاقية القائمة، ووفقا للاتفاق بين البنك المركزي لإيران وقطر، يجري ترجمة الخطوات التنفيذ على الارض.

واستعرض أمير عبد اللهيان ونظيره القطري آخر التطورات في فلسطين وأكدا أن معظم اللاعبين الآن يؤكدون على وقف الحرب في غزة ويركزون بشكل جدي على الحل السياسي.

روابط ذات صلة

فرزين: سيتم تحرير جزء آخر من الأصول الايرانية المجمدة قريبا