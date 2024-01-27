عبداللهيان يجري مباحثات مع نظيره القطري حول الأصول الإيرانية المحررة 

العالم - ايران

وأجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع حسين أميرعبداللهيان اليوم السبت تناول العلاقات الثنائية والتطورات في غزة والمنطقة .

وقيّم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل إيجابي وقال عن استخدام إيران للأصول المفرج عنها عند قطر قال ان قطر والولايات المتحدة ملتزمتان بالاتفاقية القائمة، ووفقا للاتفاق بين البنك المركزي لإيران وقطر، يجري ترجمة الخطوات التنفيذ على الارض.

واستعرض أمير عبد اللهيان ونظيره القطري آخر التطورات في فلسطين وأكدا أن معظم اللاعبين الآن يؤكدون على وقف الحرب في غزة ويركزون بشكل جدي على الحل السياسي.