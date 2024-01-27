 مقتل 9 باكستانيين جنوب شرق ايران في هجوم مسلح

العالم - ايران

واضاف "مرحمتي" في تصريح لمراسل "ارنا" مساء اليوم : وفقا لإفادات المصابين في هذا الحادث، فقد توجه 3 مسلحون الى مكان اقامتهم، وفتحوا النار على هؤلاء الاجانب؛ حيث قتلوا 9 واصابوا 3 منهم، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وادان قائد قوى الامن الداخلي، هذا العمل الارهابي، قائلا : انني اعرب عن تعاطفي مع عائلات الضحايا والشعب الباكستاني؛ ومؤكدا بان التحقيق جار للكشف على مزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه.

وختم مرحمتي بالقول : ان الاجهزة القضائية والاستخباراتية والامنية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سترد بحزم على العناصر التي تسعى لزعزعة امن في المحافظة.

رد فعل إيران على مقتل 9 مواطنين باكستانيين

هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بشدة الهجوم المسلح الذي وقع اليوم في ضواحي مدينة سراوان، والذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين باكستانيين وإصابة 3 أشخاص، وأعرب عن تعاطفه مع الحكومة الباكستانية وأسر الضحايا.

وتابع ناصر كنعاني قائلا ان التحقيقات في هذا المجال مستمرة من قبل الجهات المعنية ولن تسمح إيران وباكستان للأعداء بالإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

رد فعل باكستان على حادث سيركان: الأعداء يحاولون النيل من علاقاتنا مع إيران من خلال الأعمال الإرهابية

من جانبه اعرب وزير الخارجية الباكستاني عن اسفه حيال مقتل 9 باكستانيين في الهجوم الإرهابي الذي حدث في مدينة في سراوان.

واضاف جليل عباس جيلاني ان هذا الإجراء هو محاولة للنيل من العلاقات بين باكستان وإيران من قبل أعدائنا المشتركين.

وتابع : إننا إذ نقدم تعازينا لأسر الضحايا، نطلب من الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الهجوم على المواطنين الباكستانيين.