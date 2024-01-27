بالفيديو: مشاهد لطائرة بدون طيار تستخدم للاغتيالات والتجسس

العالم - فلسطين

الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين، عرض اليوم السبت، مشاهد لاطلاق صاروخ أرض - جو، باتجاه الطائرة الا SKY RACING، حيث تمّ اسقاطها، كما عرض مشاهد للطائرة، حيث الاستيلاء عليها من قبل المقاومين.



وتتمتع الطائرة بقدرات تجسسية عالية جداً، وتعمل على تحديد أهداف للطيران الحربي، كما مجهّزة لحمل واطلاق قذائف لاستخدامها في عمليات الاغتيال الخاصة.



كما واصل مقاومو الكتائب تصدّيهم لقوات الاحتلال، حيث استهدفوا ‌‏تموضع وإنتشار لجنود العدو الاسرائيلي غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.



وكانت كتائب المجاهدين، نشرت أمس الجمعة، مشاهد لاستهداف موقع " يفتح " العسكري، الواقع في مقر الكتيبة الأولى للواء الشمالي، في فرقة غزة، برشقة صاروخية.