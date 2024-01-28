البخيتي: على امريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني ايقاف العدوان على غزة حتى يقف استهداف سفنهم

العالم - الیمن

وأضاف البخيتي في حديث متلفز: "السفن الحربية والتجارية لأميركا وبريطانيا أصبحت هدفًا مشروعًا لليمن بعد العدوان عليه".

وفيما تمنّى "أن تكون المعركة مباشرة بيننا وبين الأميركيين"، قال البخيتي "إنزال القوات الأميركية والبريطانية البرية على أرض اليمن سيكون أمرًا جيدًا لنا لأن أهدافنا ستتوسع"، وأوضح أن "إنزال قوات برية أميركية وبريطانية في اليمن سيستفز الشعب اليمني كله وتتوحد مواقفه ضد العدوان".

وبينما أكد "إصابة إحدى السفن الحربية البريطانية إصابة مباشرة قرب السفينة الأميركية التي استُهدفت"، شدد البخيتي على أن "المطلوب من الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني وقف العدوان على غزة حتى يقف استهداف سفنهم".