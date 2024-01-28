شاهد.. ما الذي فعله متظاهرون اسرائيليون حتى اغاظ الشرطة وضربتهم بقوة؟

هذا الشعار الذي ادى الى هجوم وحدات الشرطة على المتظاهرين والاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم.

صور هؤلاء الاسرى والمحتجزين تملأ جدران تل ابيب، وخيام الاعتصامات تنتشر حول وزارة الحرب الاسرائيلية في أشارة تصاعد حالة الغضب التي تسود الشارع خوفا من قتل الاسرى على ايدي القوات الاسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة كما حصل مع عدد من الاسرى والمحتجزين الذي تم قتلهم سواء جراء القصف أو من خلال رصاص قوات جيش الاحتلال.



هيئة الاسرى والمحتجزين الاسرائيلين ذكرت أنها ستصعد من خطواتها بالشارع الاسرائيلي للضغط على كابنيت الحرب برئاسة نتنياهو لوقف الحرب وأبرام صفقة لتحرير الاسرى قبل فوات الاوان.