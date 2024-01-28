إطلاق ناجح لثلاثة أقمار اصطناعية للفضاء بواسطة حامل الاقمار 'سيمرغ' 

العالم - ايران

ويتكون القمر الاصطناعي "مهدا" من أقمار اصطناعية خفيفة الوزن تابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني لاختبار أنظمة الأقمار الاصطناعية الفرعية المطورة.

اما القمر الاصطناعي النانوي "كيهان 2" فهو قمر اصطناعي مكعب يعود لشركة "صاايران" مصمم لإثبات تقنية تحديد المواقع للقاعدة الفضائية.

ويوفر القمر الاصطناعي النانوي "كيهان 2" إمكانية تحديد المواقع المحلية بشكل مستقل عن أنظمة تحديد المواقع العالمية لأجهزة الاستقبال الأرضية.

كما تم اطلاق القمر الاصطناعي النانوي المكعب "هاتف 1" التابع لشركة "صاايران" لإثبات تكنولوجيا الاتصالات ضيقة النطاق باستخدام إنترنت الأشياء.

هذا وتم بناء حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" والذي يعمل بالوقود السائل على مرحلتين في وزارة الدفاع.

واستطاع حامل الأقمار الاصطناعية "سيمرغ" في إطلاقه البحثي السابع أن يفتح نافذة جديدة على الإطلاقات الفضائية لايران من خلال حقن أقمار اصطناعية متعددة.

ويعد هذا الإطلاق الناجح الإطلاق الفضائي الناجح الحادي عشر في الحكومة الثالثة عشرة.

وزير الاتصالات : تم استقبال إشارة القمر الصناعي "مهدا"

وفي وقت الحق اعلن وزير الاتصالات الايراني اسماعيل زارع بور انه تم بفضل الله تنفيذ عملية الإطلاق الحادية عشرة في الحكومة الثالثة عشرة بنجاح ولأول مرة، قام القمر الصناعي "سيمرغ" بحمل القمر الاصطناعي "مهدا" وحمولتين بحثيتين أخريين في نفس الوقت بنجاح في المدار التعاقدي كما تم استقبال إشارة "مهدا".

صور اقمار مهدا و كيهان وهاتف