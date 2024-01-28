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قرار محكمة العدل الدولية وردود الفعل

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

كيف تفاوتت ردود الفعل علی قرار محكمة العدل العدولية بدعوی جنوب افريقيا بين رافض ومرحب؟

العالم - مع الحدث

ما أهمية نقل القرار لمجلس الامن للبت في اجراءات المحكمة والزام كيان الاحتلال بتنفيذ التدابير المؤقتة؟

ماذا يعني اعتبار وزير خارجية جنوب افريقيا وقف اطلاق النار ضرورياً لتنفيذ قرار المحكمة؟

هل سيترتب علی قرارها مسؤوليات اخلاقية علی حلفاء الكيان لاسيما اميركا المعترضة علی أساس الدعوی؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الأكاديمي والباحث السياسي د. علی فضل الله، واستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، د. منير نسيبة.

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