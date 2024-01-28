كيف حاول الاحتلال استغلال الهولوكوست في محكمة لاهاي؟

العالم - خاص بالعالم

وقال زارعي في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان محكمة العدل الدولية، أقامت جلستها للبحث في دعوی جنوب افريقيا ضد ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي ابادة جماعية، تزامناً مع ذكری ما تسمی بالهولوكوست والتي سعی الصهاينة ان يثبتوه كيوم عالمي في المفكرة الدولية.

وأضاف زارعي ان الصهاينة حاولوا استغلال هذا التزامن، لكن العالم عاش أكثر من 110 أيام من هولوكوست حقيقي ارتكبها الاحتلال في غزة ولن يكترث برواية مشكك في حيقيقتها ومر عليها الزمن.

وأكد ان القرار الصادر من قبل محكمة العدل، لم يتأثر بهذه اللعبة وصدر لصالح الفلسطينيين وإن كان القرار أقل بكثير من حجم الجريمة التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ورأی زارعي انه علی الرغم من ذلك، فإن القرار الصادر، خطوة حقوقية مهمة وايجابية من أجل اتخاذ قرارات مستقبلة حول ما يجري في غزة.

وفيما قيم القرار الصادر من محكمة العدل، بأنه صفعة قوية لكيان الاحتلال، أوضح ان سبب البهجة الاسرائيلية بعدم صدور قرار ايقاف العدوان علی غزة، هو ان الصهاينة لاشرف لهم ولايهتمون بماء وجههم.

هذا وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، كيان الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

ورحبت العديد من الدول، بتدابير محكمة العدل الدولية، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبة بضمان تنفيذ "إسرائيل" تلك التدابير.