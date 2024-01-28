الادميرال إيراني: نخطط للتوجه إلى القطب الجنوب

العالم - ایران

وقال الأدميرال شهرام إيراني، في تصريح له أنه خلال جولة المجموعة 86 حول العالم، لم تنقطع الاتصالات مع البلاد ولو لثانية واحدة، وهذا يدل على القدرة العالية لإيران.

وأضاف: في مهمة المدمرة "دنا" حول العالم، لم يتم كسر حتى أحد هوائياتها، وبعد هذه المهمة، حصلت مدمرة "دنا" على الكثير من الزبائن.

وتابع: إن البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لرفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل مكان في المحيطات.

وأضاف: أنشأت البحرية ثلاث قيادات في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي، وسيتم استقرارنا الدائم في هذه القيادات قريبا.

وتابع، إن القوات البحرية للجيش تخطط للحضور في القطب الجنوبي أيضاً، قائلا: كل دول العالم موجودة في القطب الجنوبي اليوم ويتم دعمهم من قبل جيوش دولهم.