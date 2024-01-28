مدير مخابرات بلد أوروبي يلتقى بمسؤولين في حزب الله

العالم - لبنان

وأوضحت الصحيفة أن زيارة ديال، تأتي بعد قطيعة أمنية متقطّعة بين الاستخبارات الألمانية ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، على خلفيّة الإجراءات التي قامت بها برلين في السنوات الأخيرة تجاه أفراد من الجالية اللبنانية، بتهمة العمل مع الحزب.



وأشارت إلى أن ألمانيا حافظت دائماً على خطوط خلفية مع حزب الله، استناداً إلى علاقة سابقة نجحت خلالها ألمانيا في إتمام صفقة تبادل للأسرى في عام 2004 بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى تغير سياسة ألمانيا ما أفقدها رصيدها السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.