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مدير مخابرات بلد أوروبي يلتقى بمسؤولين في حزب الله

مدير مخابرات بلد أوروبي يلتقى بمسؤولين في حزب الله
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن زيارة أجراها نائب مدير الاستخبارات الخارجية الألمانية أولي ديال، إلى بيروت قبل نحو أسبوعين لليلة واحدة، ليجتمع مع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، دون أن يلتقي أيّاً من المسؤولين اللبنانيين.

العالم - لبنان

وأوضحت الصحيفة أن زيارة ديال، تأتي بعد قطيعة أمنية متقطّعة بين الاستخبارات الألمانية ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، على خلفيّة الإجراءات التي قامت بها برلين في السنوات الأخيرة تجاه أفراد من الجالية اللبنانية، بتهمة العمل مع الحزب.

وأشارت إلى أن ألمانيا حافظت دائماً على خطوط خلفية مع حزب الله، استناداً إلى علاقة سابقة نجحت خلالها ألمانيا في إتمام صفقة تبادل للأسرى في عام 2004 بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى تغير سياسة ألمانيا ما أفقدها رصيدها السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.

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