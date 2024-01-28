عبد اللهيان: الأعداء يحاولون استهداف سياسة الجوار الإيرانية بالإرهاب

العالم - ايران

وفي كلمته اليوم الاحد خلال المؤتمر السابع لتاريخ العلاقات الخارجية الايرانية، صرح رئيس الجهاز الدبلوماسي في الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان انه سيزور باكستان قريبا كما أن امين المجلس الاعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان سيزور العراق، لاجراء محادثات مثمرة لارساء المزيد من الامن في المنطقة، وتوفير الأمن المشترك بين ايران وباكستان، وايران والعراق.

واوضح وزير الخارجية ان الاعداء سعوا لاستخدام الارهاب والجماعات الارهابية لاستهداف سياسة الجوار التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية واضاف: اننا مثلما نركز على سياسة الجوار بشكل خاص، نرى ونعرّف الأمن في قلب سياسة الجوار، ولن نسمح للأعداء استهداف الصداقة والسلام والامن في المنطقة أبدا.

وقال امير عبداللهيان: لقد شاهدنا خلال الايام الماضية تحركات ارهابية في مناطق من اقليم كردستان ومناطق في ولاية سيستان وبلوشستان في البلد الصديق والشقيق والجار باكستان، حيث دخلنا في محادثات مع هذين البلدين للحفاظ على أمن ايران وحدودها وأمن المنطقة.

وأضاف قائلا: اجرينا محادثات بناءة وايجابية مع مسؤولي باكستان والعراق لصون أمن ايران وأمن الحدود وامن المنطقة من منطلق ان الارهابيين استهدفوا امن الدول الثلاث ، وبناء على رؤية التركيز على الفهم المشترك والتوصل الى حلول سياسية لما يحدث في محافظة سيستان وبلوشستان باكستان وما حدث في اقليم كردستان العراق.