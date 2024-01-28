المقاومة العراقية توسع دائرة هجماتها ضد الاحتلال والامريكان.. شاهد الى اين وصلت؟

وبعد أيام من إعلانها دخول المرحلة الثانية من عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة، شنت المقاومة العراقية هجوما بسلاح الطيران المسير على منشأة زفولون البحرية في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي ذلك بعد أن استهدفت في وقت سابق ميناء أسدود بالطيران المسير.

وفي إطار الرد على الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ومجازره بقطاع غزة، كانت القواعد الأمريكية في الأراضي السورية هدفا للمقاومة العراقية التي أعلنت استهداف قاعدة الشدادي في ريف الحكسة شمال شرقي البلاد وقاعدة مخيم الركبان في الداخل السوري والقاعدة الأميركية في التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية بالطائرات المسيرة، وجاء ذلك بعد إعلانها شن هجوم على قاعدتي القوات الأمريكية في كونيكو و'القرية الخضراء' بالعمق السوري.

كما تعرض مركز قيادة للقوات الأمريكية بمنطقة المالكية في محافظة الحسكة للاستهداف بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد بواسطة المسيرات.

واكدت المقاومة العراقية أنها ستواصل مهاجمة القواعد الاميركية في المنطقة، في إطار مقاومتها للتواجد الامريكي ورداً على العدوانِ الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر الماضي أحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من مئة وخمسين هجوما ضد قواعدها في سوريا والعراق.

