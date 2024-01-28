الاتحاد الأوروبي سكين لا يقطّع!

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وصرح الاتحاد الأوروبي في بيانه "أنه تم إبلاغه بحكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، مؤكدا على الإتحاد سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.

وتابع البيان دون أن ذكر الكيان الإسرائيلي، قائلا: "إن تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف ويجب دحضها". وأضاف: "نتوقع إجراء ها على الفور وبطريقة كاملة وفعالة".

وجاء في الجزء الأخير من البيان المذكور، "أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق كل طرف في تقديم أدلة فيما يتعلق بمطالبات جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة".