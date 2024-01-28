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حكم لاهاي ضد الإحتلال..

الاتحاد الأوروبي سكين لا يقطّع!

الاتحاد الأوروبي سكين لا يقطّع!
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

تفاعل الاتحاد الأوروبي، في بيان له، مع حكم محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، دون أي يتطرق بشكل مباشر الى وجوب إلتزام الإحتلال بالحكم الصادر ضده في المحكمة الدولية لاهاي.

العالم - أوروبا

وصرح الاتحاد الأوروبي في بيانه "أنه تم إبلاغه بحكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، مؤكدا على الإتحاد سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.

وتابع البيان دون أن ذكر الكيان الإسرائيلي، قائلا: "إن تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف ويجب دحضها". وأضاف: "نتوقع إجراء ها على الفور وبطريقة كاملة وفعالة".

وجاء في الجزء الأخير من البيان المذكور، "أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق كل طرف في تقديم أدلة فيما يتعلق بمطالبات جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة".

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