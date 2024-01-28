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بالفيديو.. 'بايدن متواطئ' ولا'لإعطاء قنابل لإسرائيل'..

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

نشرت مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه كتابة هذه الجمل خارج المحكمة الفيدرالية الأمريكية في أوكلاند، كاليفورنيا.. "بايدن متواطئ في الإبادة الجماعية. لا ينبغي إعطاء قنابل لإسرائيل"..

العالم - فلسطين

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